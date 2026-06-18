21 Haziran ekinoksu nedir? 21 Haziran Türkiye'de en uzun gündüz nerede yaşanacak? Yaz gün dönümü özellikleri

21 Haziran, astronomide yaz gün dönümü olarak biliniyor. Halk arasında zaman zaman “ekinoks” olarak adlandırılsa da teknik olarak 21 Haziran bir ekinoks değil, gündönümüdür. Ekinokslar gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu mart ve eylül aylarında gerçekleşirken, haziran ayında gündüz süresi yıl içindeki en uzun seviyeye ulaşır.

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NE OLUR?

Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre, Güneş’e en fazla dönük konuma gelir. Bu tarihte:

* Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne (23,5 derece kuzey enlemi) dik açıyla düşer.

* Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.

* Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır.

* Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat boyunca gündüz görülür.

* Güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi başlar ve en uzun gece yaşanır.

21 Haziran’dan sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüz süreleri yavaş yavaş kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

21 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANACAK?

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de bulunduğu için 21 Haziran’da ülke genelinde gündüz süresi normalden daha uzundur. Ancak en uzun gündüz Türkiye’nin en kuzeyinde yer alan bölgelerde yaşanır.

Karadeniz’in kuzey kesimleri, özellikle Sinop ve çevresi, Türkiye’de en uzun gündüz süresinin görüldüğü yerler arasında bulunur. Bunun nedeni, kuzeye gidildikçe enlem değerinin artması ve yaz gün dönümünde Güneş’in gökyüzünde daha uzun süre kalmasıdır.

21 Haziran’da yaklaşık olarak:

* Sinop’ta gündüz süresi 15 saate yaklaşır.

* Güney bölgelerde gündüz süresi birkaç dakika daha kısa olur.

* Türkiye’nin güney kesimlerinde de uzun gündüz yaşanır ancak kuzey illerine göre süre daha azdır.

YAZ GÜN DÖNÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Yaz gün dönümü, yalnızca mevsim değişimini değil, doğadaki birçok döngüyü de etkiler. Bu tarihten sonra:

* Güneş ışınlarının geliş açısı azalmaya başlar.

* Gölge boyları uzamaya başlar.

* Kuzey Yarım Küre’de sıcaklıkların artması devam eder.

* Bitkilerin büyüme dönemi hız kazanır.

* Günler giderek kısalır.

Birçok kültürde 21 Haziran, tarih boyunca özel bir gün olarak kabul edilmiştir. Bazı toplumlarda ateş yakma, doğa kutlamaları ve çeşitli geleneklerle yazın başlangıcı simgelenmiştir.

21 HAZİRAN İLE 21 MART ARASINDAKİ FARK

21 Mart’ta gerçekleşen ilkbahar ekinoksunda gece ve gündüz süreleri eşitlenirken, 21 Haziran’da gündüz süresi maksimum seviyeye ulaşır. Bu nedenle 21 Haziran bir “ekinoks” değil, "yaz gündönümü" olarak adlandırılır.