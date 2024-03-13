Ekim ayında ekmişti, ilk mahsulü aldı! 60 metrekarelik serada üretti! Kilosu 250 TL

60 metrekarelik serada deneme amaçlı çilek eken depremzede çiftçi, mahsul almayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:19
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Hatay'da deneme amaçlı evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek üretmeyi başaran çiftçi Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da çok sayıda meyve ve sebze üretimi gerçekleşiyor. Bölgenin ılıman iklimine uygun olarak üretilen çilek, Yayladağı ilçesinde oldukça rağbet görüyor. Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Yıldırım, evinin bahçesine kurduğu 60 metrakarelik serada çilek üretmeyi başardı. İlk kez bu yıl ekim yapan ve hasada başlayan Yıldırım'ın amacı yaşadı bölgede serada çilek üretimini arttırarak depremin vurduğu şehrine ekonomik anlamda katkı sağlamak.

“İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul verdi”

Hasadın erken başladığını ve çilek fiyatının 200 TL civarında satıldığını ifade eden Abdullah Yıldırım, “Çilek yetiştirmek için kendime küçük bir sera kurdum. Serayı geliştirmek için de yeğenimden destek aldım. Devam ediyoruz, çilek üretmeye. Hasat maşallah, iyi. İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul veriyor. Fiyatı 200 ile 250 TL'den veriyoruz. Rabbim bereket versin, güzel. Bu kadar beklemiyordum ama rabbim kısmetimizi bol verdi. Lezzeti çok güzel, doyum olmuyor” dedi.

Çileklerin doğal olarak yetiştiğine dikkat çeken Murat Sarıkaya, “Abimiz burada kendi çapında sera kurdu. Bu üretimi ilerleyen zamanlarda geliştireceğini söylüyor, yeğeniyle yapıyor. Deneme amaçlı yaptı, mahsuller güzel. Hatta erken hasat oldu. Lezzeti güzel, şeker gibi tadı. Organik üretim, bizde arada gelip yiyoruz” ifadelerini kullandı.


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