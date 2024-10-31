Ekonomik sıkıntılarla gündemdeydi... Yeşilçam'ın yıldızı Serpil Örümcer’den yardım çağrısı: 'Ayağımın kesilme riski var'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:21

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:21

1967 yılında güzellik yarışmasında birinci seçilen ve sanat dünyasında “Bayan Bacak” lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Serpil Örümcer, şimdilerde geçim sıkıntısı ve sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, talihsiz bir kaza sonucu ayağının kırıldığını ve ameliyat için destek beklediğini duyurdu.

"ACİL YARDIM BEKLİYORUM"

Serpil Örümcer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben, yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda zor bir süreçteyim."

Örümcer, özel hastanede ameliyat olmasının maddi imkansızlıklar nedeniyle mümkün olmadığını belirterek, “Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum” dedi.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

8 Aralık 1952 doğumlu olan Serpil Örümcer, 1967’de kazandığı güzellik yarışmasıyla dikkat çekti. Ardından, “Samanyolu” şarkısıyla ünlü şarkıcı Berkant ile evlenerek sanat dünyasında yer aldı. Örümcer, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahneye çıkmaya başladı ve kısa sürede şöhrete kavuştu. Evlilikleri sadece bir yıl süren çiftin ayrılma sebebi ise Berkant’ın alkol sorunu olarak kayıtlara geçti. Örümcer, Berkant’tan ayrıldığında kızı Fulya’ya hamileydi.

Sanat yaşamında birçok albüm ve 45’lik çıkaran Örümcer, İzmir Fuarı’nda 1969 yılında en yüksek ücreti alan sanatçı oldu. İlerleyen yıllarda sağlık sorunları ve maddi sıkıntılarla mücadele eden sanatçı, 1990’larda cilt kanserine yakalandı. 2010 yılında, Dekodizayn programı tarafından zor durumdaki evi yenilenmişti. 2024 yılında ise geçim sıkıntısı nedeniyle koleksiyonunu satmak zorunda kaldığını açıkladı.