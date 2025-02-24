Ekranlara geri dönüyor: Beyaz Show’un yeni sezonu için tarih verildi!
Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, birkaç ay önce Beyaz Show'un ekranlara döneceğini açıklamıştı. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkması beklenen programla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018’den beri yayında olmayan Beyaz Show programının tekrar başlayacağını duyurmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" demişti.
ÇEKİMLER YAZIN BAŞLIYOR, EYLÜL'DE EKRANDA
Beyaz Show hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ece Erken’in Gel Konuşalım programında aktardığı bilgilere göre, Beyaz Show eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk ile telefon görüşmesi yapan Erken, şunları söyledi:
"Telefonla konuştuk. Beyaz Show ile ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşılmış ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden."
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- 'Riski üstlenen kararı verir...'