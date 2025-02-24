Ekranlara geri dönüyor: Beyaz Show’un yeni sezonu için tarih verildi!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:27

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018’den beri yayında olmayan Beyaz Show programının tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" demişti.

ÇEKİMLER YAZIN BAŞLIYOR, EYLÜL'DE EKRANDA

Beyaz Show hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ece Erken’in Gel Konuşalım programında aktardığı bilgilere göre, Beyaz Show eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk ile telefon görüşmesi yapan Erken, şunları söyledi:



"Telefonla konuştuk. Beyaz Show ile ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşılmış ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden."