Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, efsane talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara döneceğini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde duyurdu. 1996 yılında başladığı yayın hayatına, 2018'de ara veren program, 2025'te tekrardan izleyicilerle buluşak.
Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında ekranlara geri döneceğini duyurdu.
Bir döneme damga vuran Beyaz Show ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini duyurdu.
Ünlü program TV8 ekranlarında yeniden yayınlanacak.
2018’DE FİNAL YAPMIŞTI
Beyaz Show, bir zamanların en çok sevilen gece kuşağı programlarından biriydi. Programdaki muhabbetler hem güldürüyor hem de ekrana kilitliyordu. 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA DUYURDU
1996 yılından 2018 yılına kadar 22 sezon yayın yapan Beyaz Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, 2025 yılında Beyaz Show'un devam edeceğini duyurdu.
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