Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 01.01.2025 - 09:08

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında ekranlara geri döneceğini duyurdu.

Bir döneme damga vuran Beyaz Show ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini duyurdu.

Ünlü program TV8 ekranlarında yeniden yayınlanacak.

2018’DE FİNAL YAPMIŞTI

Beyaz Show, bir zamanların en çok sevilen gece kuşağı programlarından biriydi. Programdaki muhabbetler hem güldürüyor hem de ekrana kilitliyordu. 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA DUYURDU

1996 yılından 2018 yılına kadar 22 sezon yayın yapan Beyaz Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, 2025 yılında Beyaz Show'un devam edeceğini duyurdu.