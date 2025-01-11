Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 10:00

2018'de yayından kaldırılan Beyaz Show ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beyaz Show, 2025 yılında izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yaptığı açıklamada, Beyaz Show’un 2025'te ekranlara döneceğini açıkladı. Programın yayın tarihi henüz netleşmedi. Program tarihini açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı. Programın hangi kanalda olacağı da henüz açıklanmadı.