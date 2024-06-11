Tüm dengeler değişecek: 'Bahar' sezon finali yapıyor
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı 'Bahar' dizisi bu akşam sezon finali yapacak.
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisinin on altıncı ve sezon finali bölümüyle bu akşam Show Tv'de izleyiciyle buluşacak.
Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.
"Ya da sen gerçek ismini söylemek ister misin Ali?"#Bahar'ın sezon finali 2. fragmanı yayında! @ShowTV @mfyapimtv pic.twitter.com/vf0lsRVR4Z— Bahar (@dizibahar) June 9, 2024
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