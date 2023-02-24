Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kaplanoğlu kimdir?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:16

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:16

Her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engellendi. Kullanıcılar siteye giremezken BTK’nin sorgu sayfasında ise “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri yer aldı. Bu gelişmenin ardından Ekşi Sözlük'un kurucusu Sedat Kapanoğlu gündem oldu. İşte ayrıntılar...

SEDAT KAPLANOĞLU KİMDİR?

Sedat Kaplanoğlu, 21 Aralık 1976'da Eskişehir'de doğdu. İlkokulda program yazmaya başlayan Kapanoğlu, İzmir-Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesinin 1993 yılı mezun oldu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (1996 yılında) ve Doğuş Üniversitesinin bilgisayar mühendisliği bölümlerine (2000 yılında) başladı fakat devamsızlıktan dolayı bitiremedi.

İlk ticari yazılımı liseden mezun olduktan sonra 1993 yılında çalışmaya başladığı bir firmada yazdığı hastane programıdır. 1994 yılında ise "Hasta 1.0" ismini verdiği hasta takip yazılımı, 1995 yılında Monochrome BBS ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne, yazılımlar hazırladı. 1997 yılında asansör yazılımı, PVC üreticileri için MRP yazılımı hazırladı. 1997 yılında ODTÜ'nün programlama yarışmasında 3. oldu. 1998 yılında Eskişehir'den İstanbul'a taşındı.

Türkiye'de internet yaygınlaşmadan önce popüler olan BBS ağlarında, Wolverine adlı DOS programının yazarı olarak tanınmış, 1999 yılında mizahi bir sözlük sitesi olan Ekşi Sözlük sitesini bu ağdaki kullanıcıların katkılarıyla başlatmıştır. "Ekşi Sözlük Kutsal Bilgi Kaynağı" adlı kitabı derlemiştir. 2001 yılında ilk teklifi aldığı Microsoft Seattle Redmond kampüsünde Windows yazılım ekibinde 2004 yılında yazılım-tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Ekşi Sözlük sitesiyle 2003 yılında Altın Örümcek En Başarılı Kişisel Websitesi ödülünü aldı.

2007'den itibaren Ekşi Sözlük'te kazandığı para Microsoft'ta kazandığından fazla olmaya başlayınca, 2009 yılının yaz aylarında Microsoft'taki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döndü.

2015 Yılında Ekşi Teknoloji ve Bilişim A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı dahil olmak üzere, sözlük yönetiminden ayrılmış ve ABD'ye yerleşti.







