Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın kimdir? Mehmet Yalçın hangi partiden?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:48

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın gündem oldu. Mehmet Yalçın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET YALÇIN KİMDİR?

1982 Antakya doğumlu olan Mehmet Yalçın, İlköğretim eğitimini Yayladağı Mehmet Akif İlköğretim Okulunda tamamladı. 2000 yılında Antakya Anadolu Lisesinden mezun oldu ve 2007 yılı Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2007 ile 2008 yılı arası Gaziantep Üniversitesi Zooloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi için ders dönemini bitirip ilçesine döndü. Üniversite hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerde bulunan Yalçın, Ulusal ve Uluslararası projelerde de görev aldı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yöneticiliğini yapan Yalçın ayrıca bölgede tarımsal faaliyetlerde de bulunmaktadır.

2010 yılında AKP Yayladağı İlçe Teşkilatında aktif siyaset hayatına başlayan Yalçın 2010 ve 2014 yılı arası AKP Yayladağı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

2014 ile 2019 yılları arasında AKP teşkilatlarında hemen hemen tüm kademelerinde görev alan Mehmet Yalçın 2019 Yılında Yayladağı İlçesinden Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Belediye başkanı Mustafa Sayın’ın vefat etmesi nedeniyle 05 Şubat 2021 Yılı itibari ile Cumhur İttifakı adayı olarak katıldığı seçimde, Yayladağı Belediye Başkanı seçildi.

MEHMET YALÇIN HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Yalçın, AKP'nin adayı olarak Yayladağı Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.



