Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:25

Türkiye'de kış aylarının nasıl geçeceği merak ediliyor. Sıcaklıkların ne zaman düşeceği araştırılıyor. Peki, El Nino nedir, ne demek? El Nino kışı nasıl olur?

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen bir iklim olayıdır. Bu olay, okyanus sıcaklığının artması ve atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkiler. El Nino, genellikle 2-7 yılda bir ortaya çıkar ve 9-12 ay kadar sürer. El Nino’nun Türkiye üzerindeki etkisi ise kış mevsiminde daha belirgin olur.

EL NİNO KIŞI NASIL OLUR?

El Niño olayları yaklaşık her iki ila yedi yılda bir meydana geliyor.

Pasifik Okyanusu'nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz suyu sıcaklığı normalden 0.5°C veya daha fazla artar. Bu da atmosferdeki basınç farklarını ve rüzgarları değiştirir. Bu değişimler, dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi etkiler.

El Nino, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesi nedeniyle uzun ve etkili bir kış mevsimi dönemine sokuyor.

El Nino’ların çoğu sonbahar sonlarında veya kış aylarında zirve yaptığından, en güçlü etkilerini yılın soğuk aylarında gösterir.

El Nino kışının 2024’e kadar devam etmesi bekleniyor; uzmanlar, önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini ve gelecek yılın baharında sona ereceğini tahmin ediyor.