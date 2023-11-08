Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:41

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:41

Türkiye'ye "El Nino" sıcaklıklarından sonra "La Nina" soğuklarının geleceği gündeme geldi. Yurttaşlar, La Nina soğuklarının ne olduğunu merak etti. Peki, La Nina ne demek? La Nina soğukları nedir? La Nina soğukları Türkiye'ye gelecek mi? La Nina soğukları ne zaman başlayacak?



LA NİNA NE DEMEK?

La Niña," Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha soğuk olduğu ve tipik olarak ortalama meteorolojik koşulların değiştiği bir iklim olayıdır. "La Niña" ve "El Niño" iklim olayları, El Niño-Güney Salınımı (ENSO) olarak adlandırılan büyük bir iklim döngüsünün bir parçasıdır. La Niña, ENSO döngüsünün soğuk fazı olarak kabul edilir.

La Niña, rüzgar desenlerinin normalden farklı şekilde hareket etmesi nedeniyle ortaya çıkar. Temel olarak, Pasifik Okyanusu'nun doğu bölgelerinde soğuk su yüzeyinin artmasıyla karakterizedir. Bu soğuk su akıntıları atmosferi etkiler ve dünya çapında hava kalıplarını değiştirir.

La Niña'nın etkileri dünya genelinde hissedilebilir ve birçok bölgede iklim koşullarını etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki alanlarda bazı olumsuz etkilere yol açabilir:

Şiddetli Yağışlar ve Seller: La Niña dönemlerinde bazı bölgelerde artan yağışlar ve sel riski vardır.

Kuraklık: Aynı zamanda, diğer bölgelerde ise kuraklık ve su kaynaklarının azalması olasılığı artabilir.

Tropikal Fırtınalar: La Niña, tropikal fırtınaların sayısını ve şiddetini artırabilir.

Soğuk Hava Dalgaları: Bazı bölgelerde kış aylarında daha soğuk hava dalgalarının meydana gelme olasılığı artabilir.

LA NİNA KIŞI NEDİR, ETKİLERİ NELER?

La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

LA NİNA SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanların La Nina soğuklarının kasım ayından itibaren etkili olmaya başlayacağını ve dondurucu soğukların etkisini göstereceğini ifade ediyor.