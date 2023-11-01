Elazığ’da orcik telaşı başladı! Kış aylarının vazgeçilmezi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:07

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:07

Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde coğrafi işaret tescilli orcik yapımı sürüyor. Köy sakinlerinin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor.

Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra bölgeye has olan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek, kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor.

Değirmenönü (Zenteriç) köyünde yaşayan Servet ve Gönül Çakmak çifti de yaklaşık 10 yıldır orcik üreterek satıyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline gelen ve geleneksel yöntemlerle yapılan orcik, Türkiye'nin hemen her tarafından ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Orcik yapımını anlatan Servet Çakmak, ''Zenteriç orciğine şilfoni üzümünden başka üzüm katılmaz. En önemli özelliği ince batımdır. Kalın orcik olmaz ve üç batım yaparız, bulamacımız ince olur. Toprağı da özeldir. Kesinlikle orciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece üzüm şırası ve un ile yapıyoruz. Bu sene orciği 300 lira civarında satıyoruz. Gün öncesinden saat 12.00 gibi orcik yapımına başlıyoruz. Üzümlerimizi sıkıp kaynattıktan sonra dinlenmeye alıyoruz. Akşam 22.00 gibi dinlenen şırayı kazanlara koyup bir sonraki sabah saat 05.00 gibi kaynatıp yapımına devam ediyoruz. Bu süreç 2 ay boyunca böyle devam ediyor” dedi.