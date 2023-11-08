Elazığ'da son hasat yapıldı: Kilosu yazın 25, güzde 50 liradan alıcı buluyor...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:02

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:02

Elazığ’da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte son hasatlar devam ediyor. Yaz mevsimin rekoltesi az olmasına rağmen sonbahar mevsiminde de ürün alınan çilekte son hasada girildi.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, toplanan çilekleri, Elazığ bölgesinde bulunan alıcılara teslim ediyor. Yazın 25 liradan satılan çilekler güz mevsiminde 40 ila 50 lira arasında satılıyor.

Çilek üreticisi Necati Karataş, ''Mart ayında başladığımız çilek hasadı güz döneminde halen devam ediyor. Rekolte azalsa da çilek hasadına devam ediyoruz. Mümkün oldukça kaliteli çilek üretmeye çalışıyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından taktir ediliyor. Müşterilerin olumlu geri dönmesi bizleri de mutlu ediyor. Çileğin kilosu şu anda 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Üretim az olduğu için talep fazla. Burada ürettiğimiz çilekleri genelde Elazığ bölgesinde kalıyor. Eş dost ve akrabalarımıza da gönderiyoruz. Şu anda 4 kişi ile çilek hasadını gerçekleştiriyoruz. Çilek sezonunda ise 10 kişiyi buluyor. Üretim az olduğu için dolayısıyla çalışanlarımız da az. Hasat don olana kadar devam edecek. Kasım ayının 20’sine kadar açık alanda ocak ayının sonuna kadar da örtü altında devam ediyoruz” dedi.