Elçin Sangu ve sevgilisi, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz’dan şikayetçi oldu: 'Hayatımız tehlikede'

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atan, dolandırıcılıkla suçlayan ve çeşitli iftiralarda bulunan sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İTİBARLARI ZEDELENDİ, CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, fenomen Ceren Yılmaz’ın 6 aydan uzun süredir kendilerine yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Yılmaz’ın bu eylemleri nedeniyle hem Sangu’nun hem de Özdiken’in sanatçı kimliklerinin ve itibarlarının zedelendiği, aynı zamanda can güvenliklerinin de büyük tehdit altında olduğu ifade edildi.

“SİHİRBAZBAYAN” KULLANICI ADIYLA MESAJ YAĞDIRDI

Instagram’da ‘sihirbazbayan’ kullanıcı adıyla bilinen Ceren Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden Sangu ve Özdiken’e düzenli olarak tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Suç duyurusunda, Yılmaz’ın ısrarlı takip ve iftira girişimleri nedeniyle çiftin huzur ve sükununun bozulduğu vurgulandı.







DÖRT AYRI SUÇTAN DAVA TALEBİ

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek şekilde, kimliklerini iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.”

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’in avukatları, Ceren Yılmaz hakkında “ısrarlı takip”, “huzur ve sükunu bozma”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından dava açılmasını talep etti.