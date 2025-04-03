Elçin Sangu'dan TRT açıklaması: 'Tam da bu sebeple teklifi kabul etmemiştim'
Yaptığı boykot çağrısı gerekçesi ile TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a meslektaşı Elçin Sangu'dan destek geldi. Sangu kendisinin de benzer süreçten geçtiğini açıkladı.
Üniversite öğrencilerinin başlattığı CHP'nin desteklediği boykota çok sayıda ünlü isim destek verdi.
Destek veren isimlerden Aybüke Pusat, oynadığı TRT dizisinden çıkarıldı.
"KENDİ DEVLETİMİN TELEVİZYONUNDA MESLEĞİMİ İCRA EDEMEDİM"
Elçin Sangu ise 'Aybüke Pusat yalnız değildir' hashtagi ile yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Reyting başarısının garanti olacağına emin olduğum ve senaryosunu çok beğendiğim bir projede, politik sebeplerle kendi devletimin televizyonunda mesleğimi icra edemedim. Tam da bu sebeple teklifi kabul etmemiştim. Aybüke Pusat’a yapılan bu davranışı asla kabul etmiyoruz!"
Etiketler: #trt #Elçin Sangu #BOYKOT
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