Elde uyuşma ve karıncalanma bu hastalığın habercisi olabilir!
Elde uyuşma ve karıncalanma şikayetleri, karpal tünel sendromunun habercisi olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, bu hastalığın belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, elde uyuşma ve karıncalanma şikayetlerinin ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, karpal tünel sendromu hakkında önemli bilgiler verdi.
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Karpal tünel sendromu, median sinirin eldeki kemik ve bağlarla çevrili olan karpal tünel bölgesinde sıkışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Median sinir bu bölgede baskıya uğradığında hastalar el, el bileği ve hatta ön kolda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük hissedebilirler. Elin anatomik yapısı, hastanın diğer hastalıkları ve tekrarlayan el-el bileği hareketleri karpal tünel sendromuna yatkınlık yaratır.
BELİRTİLER NELERDİR?
- Uyuşma ve Karıncalanma: Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmakta uyuşma, karıncalanma ve elektrik çarpma hissi en sık görülen semptomlardır.
- Güçsüzlük: Uyuşma ve karıncalanmaya bağlı olarak hastalar tuttukları objeleri düşürebilir. Median sinirin etkilediği kasların zayıflaması sonucu elde güçsüzlük oluşabilir.
Bu belirtiler, median sinirin karpal tünelde sıkışmasıyla ortaya çıkar.
KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN NEDENLERİ
Karpal tünel sendromunun pek çok nedeni olabilir:
- Tekrarlayan Hareketler: Klavye ve fare kullanımı, dikiş dikme, boyama gibi sürekli tekrar eden el ve bilek hareketleri.
- Genetik Yatkınlık: Ailede karpal tünel sendromu öyküsü olan kişilerde risk artar.
- Hamilelik: Gebelikteki hormonal değişiklikler, sendromun görülme ihtimalini artırabilir.
- Kronik Hastalıklar: Diyabet, tiroid bozuklukları ve romatoid artrit gibi durumlar sinir sıkışma riskini artırır.
TANI NASIL KONUR?
Karpal tünel sendromunun tanısı fizik muayene ile konulabilir. Ayrıca, EMG gibi testlerle tanı desteklenir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Doç. Dr. Aybars Kıvrak, tedavinin konservatif ve cerrahi olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Konservatif tedavide ilaç, atel kullanımı ve enjeksiyon yöntemleri uygulanırken; cerrahi tedavide ise sinire baskı yapan dokulara yönelik cerrahi gevşetme yapılır.
KARPAL TÜNEL SENDROMUNDAN KORUNMA YOLLARI
Karpal tünel sendromundan korunmak için alınabilecek önlemler:
- Ergonomik Çalışma Ortamı: Bilgisayar kullanırken bileklerin düz pozisyonda olmasına dikkat edilmeli. Ergonomik klavye ve fare kullanımı önemlidir.
- Düzenli Molalar: Tekrarlayan hareketlerden kaçınmak için düzenli aralıklarla mola verin.
- Egzersiz: El ve bilek kaslarını güçlendiren egzersizler sinir sıkışmasını önlemede yardımcı olur.
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