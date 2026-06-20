Elektronik sigarada 'ice' ve mentol tuzağı: Bilim dünyası ölümcül kalp durması riskini tescilledi!

Tütün endüstrisinin ve popüler kültürün son yıllarda geleneksel sigaraya karşı "daha az zararlı bir alternatif" illüzyonuyla pazarladığı e-sigara ve elektronik nargile aparatları, küresel halk sağlığını sinsi bir biçimde tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle boğazı tahriş etmemesi ve pürüzsüz bir içim sunması nedeniyle dünya genelinde en çok satanlar listesinde yer alan "ice" (buzlu) ve mentol aromalı e-sigaraların, kardiyovasküler sistem üzerinde geri dönüşü olmayan sinsi tahribatlara yol açtığı kanıtlandı.

YASAL BOŞLUKTAN SIZAN TEHLİKE: SENTETİK SOĞUTUCULAR HÜCRELERİ ZEHİRLİYOR

Kardiyovasküler tıp literatüründe büyük yankı uyandıran araştırmanın ayrıntılarına göre, tehlikenin odağında mentollü ve "ice" etiketli ürünlerde dumanın akciğere çekilmesini kolaylaştıran sentetik soğutucu kimyasallar yer alıyor. Klinik araştırma ekibinin başında bulunan Dr. Alex Carll, bu maddelerin tütün endüstrisi tarafından sinsi bir stratejiyle kullanıldığını deşifre etti.

Dünya genelinde pek çok hükümetin meyve ve tatlı aromalı e-sigaralara karşı katı kısıtlamalar getirdiğini belirten Dr. Carll, "Sentetik soğutucular, sisteme belirgin bir meyve veya şeker aroması vermeden sadece ekstrem bir donma ve serinlik hissi yaratıyor. Bu sayede aromalara odaklanan yasal yasakların ve denetim mekanizmalarının dışına sızmayı başarıyorlar. Ancak bu görünmez kimyasallar, e-sigara likitlerine insan biyolojisinin tolere edemeyeceği kadar yüksek dozlarda enjekte ediliyor" uyarısında bulundu.

KALBİN ELEKTRİKSEL RİTMİ ÇÖKÜYOR: ARİTMİ VE ANİ ÖLÜM RİSKİ

Laboratuvar ortamında insan kalp hücreleri ve fare denekler üzerinde gerçekleştirilen histolojik testler, sentetik soğutucu maddelerin organlar üzerindeki yıkıcı etkisini somut verilerle ortaya koydu. Hücresel düzeyde yapılan incelemelerde, buzlu kimyasalların kalp atışları arasındaki milisaniyelik boşlukları, yani kalp hızı değişkenliğini (HRV) radikal bir biçimde bozduğu saptandı.

Söz konusu kimyasal maddeler, miyokard (kalp kası) dokusunun elektriksel iletim sistemini manipüle ederek kalbi bir sonraki atış için ya çok erken ya da çok geç hazır hale getiriyor. Kalbin doğal ritmini felç eden bu durum, klinik düzeyde majör aritmi (ritim bozukluğu) ataklarını, ani tansiyon krizlerini ve akut taşikardi tablolarını tetikliyor. Uzmanlar, tütün aromalı standart e-sigaraların bile kalbe bu sentetik soğutucular kadar agresif bir hasar vermediğini belirtirken, bu gizli mekanizmanın genç yaşta görülen sinsi kalp durmalarının (kardiyak arrest) arkasındaki birincil fail olabileceğini rapor ediyor.

"HAVA SOLUMAK HEPSİNDEN İYİ": AKCİĞER VE BEYİN GELİŞİMİ DE TEHDİT ALTINDA

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve bağımsız tıp enstitüleri, e-sigara kullanımının sadece kalp sağlığıyla sınırlı kalmayan sistemik zararlarını kronik vakalarla tescillemeye devam ediyor. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar; cihazlardan salınan kimyasal buharın kronik ağız ve boğaz tahrişine, diş çürümelerine, migren ataklarına ve popüler adıyla "popcorn akciğer" olarak bilinen ölümcül solunum yolu hastalıklarına yol açtığını gösteriyor.

Ayrıca genç yaş gruplarında sinir hücrelerini zehirleyen bu maddelerin, beyin gelişimini yavaşlattığı klinik olarak biliniyor. Tıp dünyasının ve halk sağlığı otoritelerinin ortak mutabakat sağladığı acil eylem planı, bu sentetik soğutucu maddelerin derhal küresel uyuşturucu ve tütün regülasyonu kapsamına alınmasını şart koşuyor. Konuya ilişkin tıbbi bilançoyu özetleyen Dr. Philippa Kaye, "Net bir klinik ifadeyle; elektronik sigara içmek geleneksel sigaraya kıyasla daha az toksik olabilir, ancak sadece temiz hava solumak elektronik sigara kullanmaktan katbekat daha sağlıklıdır" sözleriyle yurttaşları e-sigara kullanımını tamamen sonlandırmaya çağırıyor.