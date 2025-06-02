Elif Boyner, sık sık dede toprağı olan Eskişehir Sazak Köyü'ne gidiyor ve zamanının büyük bir bölümünü burada yaşayan köylülerle geçiriyor. Köyde def çalan Boyner, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Elif Boyner kimdir, ne iş yapıyor? Elif Boyner kimin kızı?

ELİF BOYNER KİMDİR?

Elif Boyner 1985 yılında doğdu. Boyner Holding'in onursal başkanı ve sahibi olan Cem Boyner'in kızı olarak tanınıyor. Boyner Holding bünyesinde Altınyıldız, Boyner, BR Mağazacılık, Hopi ve Boyner Yayınları gibi önemli markaları barındırıyor.

ELİF BOYNER'İN MEZUN OLDUĞU OKULLAR

Central Saint Martins (2010–2011)

Parsons School of Design | The New School (2003–2008)