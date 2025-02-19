Eliniz sağlık durumunuzu gösteriyor: 5 saniyelik parmak testi kanser olup olmadığınızı ortaya çıkarabilir

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:11

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:11

Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, hastalığın erken belirtilerinin sadece nefes darlığı veya öksürükle sınırlı olmadığını, ellerde de izlenebileceğini belirtiyor. Basit bir “parmak testi”, akciğer kanserine işaret edebilecek önemli bir değişimi ortaya çıkarabilir. Uzmanlara göre, tırnakların birbirine bastırılmasıyla yapılan bu test, erken teşhis açısından hayati önem taşıyor.

PARMAK TESTİ NEDİR?

Akciğer kanserinin erken belirtileri genellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi klasik semptomlarla bilinse de, hastalığın ilk izleri ellerde görülebilir.

Uzmanlara göre, parmak testi yapmak için iki elin tırnaklarını birbirine bastırarak kontrol etmek yeterli. Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, bu basit test için şu sorunun sorulmasını öneriyor: İki tırnak arasında küçük, elmas şeklinde bir boşluk var mı?

Eğer bu boşluk yoksa, parmak uçlarında şişme olabilir. Bu durum, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarının %35’inde ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %4’ünde gözlemlenen bir belirti olabilir.

Vakfın açıklamasına göre:

“Elmas şeklindeki boşluğun olmaması doğrudan akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bir belirti olabilir. Eğer tırnaklarınızda şekil bozukluğu fark ediyorsanız, bir doktora danışmalısınız.”

PARMAKLARDA ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ NEYE İŞARET EDİYOR?

Parmak şişmesi genellikle yavaş ilerler ve önce tırnak diplerinde yumuşama, ardından tırnakların normalden daha fazla eğrilmesi ile kendini gösterir. Cancer Research UK verilerine göre, tırnak yatağında yumuşama ve tırnak çevresinde kızarıklık da yaygın uyarı işaretleri arasındadır.

Tıp literatüründe “digital clubbing” (parmak çomaklaşması) veya “Hippokrat parmakları” olarak adlandırılan bu durum, genellikle akciğer ve kalp hastalıklarıyla ilişkilidir.

Akciğer Kanserinin Diğer Belirtileri

Londra’daki NHS (Ulusal Sağlık Servisi) verilerine göre, Birleşik Krallık’ta her yıl 43.000’den fazla kişi akciğer kanserine yakalanmaktadır.

Hastalığın farklı türleri olsa da, birçok hasta ilerleyen dönemlerde şu belirtileri de yaşayabilir:

Kronik ve geçmeyen öksürük

Nefes darlığı

Kanlı balgam (kan tükürme)

Sebebi açıklanamayan yorgunluk ve kilo kaybı

Nefes alırken veya öksürürken göğüs ağrısı

NHS, “Akciğer kanseri genellikle 40 yaş altındaki kişilerde nadir görülür. Teşhis edilen vakaların %40’ından fazlası 75 yaş ve üzerindedir.” şeklinde uyarıyor.

Ayrıca, sigara içmeyenlerin de akciğer kanserine yakalanabileceği, ancak vakaların %70’inin sigarayla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bunun sebebi, sigara içmenin vücuda çok sayıda zehirli madde alımına yol açmasıdır.