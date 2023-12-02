Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:03

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:03

Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Yurttaşlar, Elit Andaç Çam'ın kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Elit Andaç Çam kimdir, kaç yaşında, nereli? Elit Andaç Çam hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya da dünyaya geldi. Lise çağlarında İzmir’e taşındılar. İlk gençlik dönemi İzmir’de geçen başarılı oyuncu, üniversite okumak için Ankara’ya gitti. ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olan Elit Çam, ardından İstanbul’a gelip Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk masterını tamamladı.

ELİT ANDAÇ ÇAM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

İkincikat ve Mekan Artı’da tiyatro oyunculuğu yapan Elit Andaç Çam, 2012 yılından itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Savaşçı, Sofra Sırları, Bize Müsaade, Kızım, Terapist, Akıncı, Ex Aşkım, Mahkum, Sipahi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi film ve dizilerde rol aldı.