Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı çiftten yeni bir paylaşım geldi. Ünlü Çiftin bu paylaşımı gündem oldu. Yurttaşlar, Melisa Aslı Pamuk'un hayatını merak etti. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Melisa Aslı Pamuk'un rol aldıüı dizi ve filmler neler?

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Ailesi İskenderunludur. 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladı.

Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vadeden Model) unvanını elde etti.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başladı ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurdu. Modelliğe 14 yaşında başladı.

Pamuk henüz 13 yaşındayken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde Hayal adlı karakteri canlandırdı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri aldı. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir mobil operatör reklamında oynamasıyla başladı.

2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol aldı. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde oynadı.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2012 G.D.O. KaraKedi

2021 Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit

2022 Garip Bülbül Neşet Ertaş

2023 Kadınlara Mahsus

2010-2013 Yer Gök Aşk

2013 Lale Devri

2014 Kurt Seyit ve Şura

2014-2015 Ulan İstanbul

2015 Asla Vazgeçmem

2015-2017 Kara Sevda

2018-2019 Çarpışma

2020 Yeni Hayat

2021 Kırmızı Oda

2023 EGO

2022 Hayaller ve Hayatlar

2023 Hay Sultan