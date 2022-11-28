Elon Musk'ın heykelini kim yaptırdı? Elon Musk'ın heykeli nasıl yapıldı?
Milyarder iş insanı Elon Musk'un 5 bin 400 kilogram ve 9 metre yüksekliğindeki heykeli yaptırıldı. Heykel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Elon Musk'ın heykelini kim yaptırdı? Elon Musk'ın heykeli nasıl yapıldı? Elon Musk'ın heykeli nerede?
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın, yaklaşık 11 milyon bütçeyle heykeli yapıldı. Ünlü iş insanı bu gelişmeyle gündem oldu. İşte ayrıntılar...
ELON MUSK'UN 12 TONLUK HEYKELİNİ KİM YAPTIRDI?
Elon Musk'ın 5 bin 400 kilogram ve 9 metre uzunluğundaki heykelini Elon GOAT Token adlı kripto para biriminin arkasındaki ABD’li girişimciler yaptırdı. Alec Wolvert ve Richie Latimer, Alec Wolvert, kendilerini Elon Musk hayranı olarak tanımladıklarını ve heykeli Elon GOAT Token'i tanıtmak için ürettiklerini aktardı.
ELON MUSK'IN HEYKELİ NASIL YAPILDI?
Yapımı 6 ay süren heykel, Kanadalı heykeltraş Kevin Stone tarafından yapıldı. Rokete binen bir keçi gövdesinin üzerine Musk'ın başının yerleştirildiği heykel, metalden yapıldı.
ELON MUSK'IN HEYKELİ NEREDE?
Devasa heykel Tesla genel merkezine gönderildi.
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