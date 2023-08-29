Elton John hastaneye kaldırıldı
Grammy ödüllü ve "Sir" unvanlı şarkıcı Elton John, geceyi hastanede geçirdi.
Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki şarkıcı, "İhtiyati tedbir" olarak Monako'daki Princess Grace hastane merkezinin ortopedi bölümüne götürüldü. Geceyi hastanede geçiren Elton John, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.
Grammy ödüllü ve 'Sir' unvanlı şarkıcının yaşadığı kazaya ilişkin açıklama yapan temsilcisi, "Evinde ayağı kayan Elton, tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye gitti. Kontrollerin ardından taburcu edildi. Şu anda evinde ve sağlığı yerinde" ifadesinde bulundu.
Elton John bu yazı Fransa'da eşi David Furnish ve iki oğlu ile geçiriyor. Elton John, temmuz ayında Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırmıştı.
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