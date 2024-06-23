En cömert sanatçı: Elton John hayır kurumlarına günde 3 milyon lira bağışlıyor

Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:33

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin en cömert ünlüsü oldu. Sanatçı, hayır kurumlarına her saat 3 bin sterlinden (125 bin TL) fazla bağış yapıyor.

450 milyon sterlinlik (18 milyar TL) bir servete sahip olan 77 yaşındaki John, hayır işleri için günde 74 bin sterlin (3 milyon TL) dağıtıyor. Bu da yılda 27 milyon sterlin (1 milyar TL) bağışladığı anlamına geliyor.

Yaptığı bağışlarla Elton John'un Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'i ikinci sıraya gerilettiği öğrenildi. En fazla bağış yapanlar listesinde Formula 1'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton üçüncü sırada yer alıyor.

Rakamlar oldukça yüksek görünse de Elton John ve yazar Rowling'i ünlü milyarder Chris Hohn geride bırakıyor. Hohn, hayır kurumlarına her saat başı 68 bin 595 sterlin bağışlıyor. Bu da HIV/AIDS, sanat, müzik ve sporla bağlantılı hayır kurumlarına bağış yapan Elton John'dan 22 kat daha fazla bağış anlamına geliyor.

