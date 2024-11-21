Elton John'un 'Tammy Faye' müzikali, 25 milyon dolarlık maliyetine rağmen ilgi görmedi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:34

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:16

Elton John’un müziklerini yaptığı ve 1970’ler ile 1980’lerde televizyon vaizliği yapan Tammy Faye Bakker’ın hayatını konu alan Broadway müzikali Tammy Faye, yüksek maliyeti ve büyük beklentilere rağmen seyirciden beklediği ilgiyi göremedi. 25 milyon dolar gibi büyük bir bütçeyle sahneye konan müzikal, yalnızca bir ay sonra sahneden kaldırılacak.

BÜYÜK KAYIP, KISA SÜRELİ GÖSTERİ

Açılışı geçtiğimiz hafta yapılan Tammy Faye, 8 Aralık’ta sona erdiğinde yalnızca 24 ön izleme ve 29 normal performansla sahnelenmiş olacak. İlk haftasında sadece 5 bin 732 seyirciyle brüt 374 bin 371 dolar gelir elde edebilmiş ve kapasitesinin yalnızca yüzde 63’ünü doldurabilmişti. Bu, müzikalin büyük bir mali kayıpla sona ereceği anlamına geliyor.





TAMMY FAYE'İN HİKAYESİ

Müzikal, televizyon vaizi Tammy Faye Bakker’ın eşi Jim Bakker ile birlikte Hristiyanlık programları yaparak tanınmasını konu alıyor. Ancak, büyük ümitlerle hazırlanan ve Elton John’un müziklerini yaptığı bu yapım, Broadway’de beklenen ilgiyi bulamadı ve eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almadı.

ELTON JOHN'UN BAŞKA BİR MÜZİKALİ LONDRA'DA İLGİ GÖRÜYOR

Diğer yandan, Elton John’un bir başka müzikali Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada), şu sıralar Londra’daki Dominion Tiyatrosu'nda büyük ilgi görüyor. Ancak Tammy Faye Broadway’e hüzünlü bir veda yapmaya hazırlanırken, bu kayıp müzikalin prodüksiyonunu sonlandırması, Elton John’un sahneye koyduğu eserler arasında bir hayal kırıklığı olarak kayda geçti.