Görme sorunuyla mücadele ettiğini açıklayan Elton John: 'Mezar taşıma harika bir baba yazın'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:54

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:54

Geçtiğimiz günlerde görme kaybı yaşadığını açıklayan ünlü sanatçı Elton John, 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde "Elton John: Never Too Late" filminin prömiyerine katıldı.

77 yaşındaki sanatçı, etkinlikte duygusal bir konuşma yaparak gelecek hayallerini ve ailesinin kendisindeki önemini vurguladı.

John, mezar taşında bir milyon plak sattığının yazılmasını istemediğini, bunun yerine "harika bir baba ve harika bir koca" olarak anılmak istediğini belirtti.

Ayrıca, müzik yapmaya devam etmek istediğini ancak ailesiyle vakit geçirmek istediğini ifade etti. "1 numaralı bir albüme sahip olmak beş dakikalığına gerçekten güzel bir his ancak ailem, bir ömür benimle" dedi.

Göz sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlara da değinen Elton John, "Hayatımın en iyi zamanını geçiriyorum, gözüm dışında. Keşke sizi görebilseydim ama göremiyorum" şeklinde konuştu.