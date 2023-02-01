'Elvan Dalton' kimdir? Elvan Dalton neden hayatını kaybetti?
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz hayatını kaybetti. 'Elvan Dalton' kimdir? Elvan Dalton neden hayatını kaybetti?
Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam hayatını kaybetti.
ELVAN DALTON KİMDİR?
Elvan Yılmaz, 1966 yılında Şereflikoçhisar'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda inşaatlarda çalışmaya başladı. İlk maaşı ile bongo aldı. 14 yaşında düğün salonlarında sahneye çıkmaya başladı. Ünlü isimlerin arkasında darbuka çaldı. Askerden döndükten sonra bağlama çalmayı öğrendi. Dilber Ay'ın orkestrasında bağlma çaldı.
'Çalgı Çengi' filminin müzikleri ile geniş kitlelere ulaştı.
ELVAN DALTON NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz (56), Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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