Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:44

Güncelleme: 30.09.2023 - 18:44

Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emel Taşçıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Emel Taşçıoğlu'nun şarkıları neler? İşte Emel Taşçıoğlu'nun başarıları...

EMEL TAŞÇIOĞLU KİM?

Emel Taşçıoğlu 22 Temmuz 1964 tarihinde Ankara'da doğdu.

Küçük yaşta müziğe olan ilgisi ve yeteneği ailesi tarafından fark edilen sanatçı, beş yaşında babası Ali Rıza Güney, ağabeyleri Ekrem Güney ve Ertuğrul Güney ile birlikte "Güney Kardeşler" adıyla gerek sahnelerde gerekse halk konserleri kaset ve plak çalışmalarıyla Türk halk müziği icrasına başladı...



EMEL TAŞÇIOĞLU'NUN KARİYERİ...

Babası Kırşehirli olan Emel Taşçıoğlu çocukluğu sahnelerde geçen ve küçük yaşında "Güney Kardeşler" isimli grubuyla sahne çalışmalarını sürdürdü. Saz sanatçısı Yunus Karaca'dan nota dersleri alan Taşçıoğlu, babasının da desteği ile Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü 1985 yılında bitirerek öğretmenliğe başladı. TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu Yetişmiş Sanatçı sınavına girerek ve başarılı olan Emel Taşçıoğlu, ses sanatçısı olarak Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunu olup, öğretmenlik yapmakta iken 1988 senesinde görevini bırakarak TRT Ankara Radyosu'nun düzenlediği sınavı kazanarak "TRT Yurttan Sesler Korosu"na katılmış ve profesyonel müzik kariyerine başladı. Yorumcu özelliğiyle ön plana çıkan Taşçıoğlu daha ziyade Orta Anadolu türkülerini seslendirir. Bu yöreye ait pek çok türküyü de kaynak kişilerinden derleyerek notaya aldı. Bu tür çalışmalarından Neşet Ertaş'ın ünlü "Kesik Çayır" türküsü en bilinen örneği. Babası Ali Rıza Güney'den derleyip "Elmalı" türküsünü notaya aldı.

Uzun süre ses sanatçılığı yaptığı TRT'den ayrılarak 2004 yılında ilk albümü Sel Gider, Kum Kalır albümünü yayınladı. İsmail Derker yönetmenliğinde çalışılan albüm toplamda on üç türküden oluşuyordu. Samsun, Kırşehir, Diyarbakır ve Rumeli türkülerinin hakim olduğu albümde "Bayramdan Bayrama" ve "Efendim" isimli iki Kazım Birlik bestesi ve Mustafa Keser'den alınan "Yüce Dağ Başında" isimli şarkı yer almaktadır.

2011 yılında İz Kalır isimli ikinci albümünü yayımlayan sanatçı Ömür Dediğin programının aynı isimli fon müziğini seslendirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Emel Taşçıoğlu TRT Ankara Radyosunda görevini sürdürmekte.

EMEL TAŞÇIOĞLU'NUN ŞARKILARI NELER?

Yarim Koysun Suyumu / Aman Aman Elmalı (1973)[9]

Niye Çattın Kaşlarını / Gel Gidelim Uzaklara (1973)

Mucurun Dereleri / Zahidem (1974)

Almanya Uçurumu / Gurbet Elde Kalma Anam (1975)

Dertlere Salma Başımı / İstedim Vermediler (1975)

EMEL TAŞÇIOĞLU'NUN ALBÜMLERİ NELER?

Emel Güney - 3 (1976)

Emel Güney (1978)

Sel Gider Kum Kalır (2004)

İz Kalır (2011)

EMEL TAŞÇIOĞLU'NUN BAŞARILARI NELER?

2001 - Fair Play Ödülü (Milli Olimpiyat Komitesi)

2003 - Onur Ödülü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

2015 - Yılın Ses Sanatçısı (Altın Haşhaş Ödülleri)