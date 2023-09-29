Ünlü sanatçıdan çarpıcı açıklama: 'Babamdan daha iyi baba olmayı hedefliyorum'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:55

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programına şarkıcı Can Bonomo konuk oldu. Ünlü şarkıcı Taylan'ın sorularını yanıtlarken çarpıcı açıklamlarda bulundu.



Hayatının çok önemli bir parçasının şarkı söylemek olduğu belirten Bonomo, yeteneğinin dedesi tarafından keşfedildiğini söyleyerek, "Kendime şarkıcı, ses sanatçısı demem. Ailem şarkı söylemem konusunda üstüme düşmedi. İleride tesadüfen müzik ile buluştum" diye konuştu.

EVDE SÜREKLİ KONSERLER VERİLİYOR

Evde oğlu Roman ve eşi Öykü Karayel ile sürekli şarkılar söylediklerine değinen Bonomo, "Evde sürekli konserler veriliyor. Roman, davul çalıp besteler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Baba olacağını söylediklerinde ne hissettin? Hazırlıklı mıydın?" sorusuna Bonomo şu yanıtı verdi:

"Çok istiyordum, eşim de çok istiyordu. Planlıydı, yani süpriz değildi. İlk çok heyecanlıydık sonra bir kaygı trenine bindik. Babamdan daha iyi baba olmayı hedefliyorum. Sürekli oğlumla vakit geçiriyorum, birlikte müzik yapıyoruz. Babalığıma vicdanen 10 üzerinden 9,5 veririm."

BABAMLA BARIŞMAM ZAMAN ALDI

Annesini erken yaşta meme kanserinden Bonomo annesinin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

"Babamla barışmamız vakit aldı. Geç arkadaş olduk şimdi sık sık görüşüyoruz. Babaannem müthiş bir kadındı onunla büyüdüm onun eşi olan dedem zaten benim sesimi fark edendi."



