Emin Alper'in yönettiği 'Öteki' Ankara'da izleyiciyle buluşacak

Emin Alper'in yönettiği "Öteki" adlı tiyatro oyunu, Dostoyevski'nin eserinden uyarlanarak farklı şehirlerde seyirciyle buluşan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir kara komedi olarak öne çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:18
Emin Alper'in yönettiği 'Öteki' Ankara'da izleyiciyle buluşacak
Abone Ol google-news

Türk yönetmen Emin Alper'in, Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği tiyatro oyunu "Öteki", sezon boyunca farklı şehirlerde sahnelenmeye devam ediyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan gibi güçlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı oyun, 8 Mart'ta Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul'da büyük ilgi gören ve kapalı gişe temsillerle seyirciyle buluşan "Öteki", güçlü bir kara komedi sunuyor. Oyun, Emin Alper'in özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne tasarımı, Ahmet Sesigürgil'in ışık tasarımı ve Okan Kaya'nın ses tasarımıyla zenginleşen oyun, izleyicilere etkileyici bir deneyim sunuyor.

"Öteki", fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ancak karakteriyle tam zıt özelliklere sahip birinin varlığının yarattığı içsel çatışmayı merkeze alıyor. Bu özellikleri nedeniyle aslında hedeflere daha kolay ulaşabilen bir karakterin varlığı, ana tema olarak işleniyor. Oyun, izleyicileri bu karakterin yerinde olmak isteyip istemeyecekleri konusunda düşündürüyor.

Emin Alper'in yönettiği "Öteki" tiyatro oyununun biletleri satışta. İstanbul'da Maximum Uniq Hall, Caddebostan Kültür Merkezi, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi ve ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek olan oyun, izleyicilere farklı bir kara komedi deneyimi yaşatacak.


'Öteki' tiyatro oyunu haberleri emin alper haberleri Dostoyevski haberleri

İlgili Haberler

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'
İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor

İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor
Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’, kapalı gişe başarısına Anadolu Yakası’nda devam ediyor!

Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’, kapalı gişe başarısına Anadolu Yakası’nda devam ediyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...
Galatasaray’a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı

Galatasaray’a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı
Yatırımcılar dikkat! Borsaya bir şirket daha geliyor

Yatırımcılar dikkat! Borsaya bir şirket daha geliyor
Deniz Akkaya hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Deniz Akkaya hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi
12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!

12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
Yaşlı kadın yangında can verdi

Yaşlı kadın yangında can verdi
Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”

Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”