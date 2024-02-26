Emin Alper'in yönettiği 'Öteki' Ankara'da izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:18

Güncelleme: 26.02.2024 - 14:20

Türk yönetmen Emin Alper'in, Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği tiyatro oyunu "Öteki", sezon boyunca farklı şehirlerde sahnelenmeye devam ediyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan gibi güçlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı oyun, 8 Mart'ta Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul'da büyük ilgi gören ve kapalı gişe temsillerle seyirciyle buluşan "Öteki", güçlü bir kara komedi sunuyor. Oyun, Emin Alper'in özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle seyirciden büyük beğeni topluyor. Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne tasarımı, Ahmet Sesigürgil'in ışık tasarımı ve Okan Kaya'nın ses tasarımıyla zenginleşen oyun, izleyicilere etkileyici bir deneyim sunuyor.

"Öteki", fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ancak karakteriyle tam zıt özelliklere sahip birinin varlığının yarattığı içsel çatışmayı merkeze alıyor. Bu özellikleri nedeniyle aslında hedeflere daha kolay ulaşabilen bir karakterin varlığı, ana tema olarak işleniyor. Oyun, izleyicileri bu karakterin yerinde olmak isteyip istemeyecekleri konusunda düşündürüyor.

Emin Alper'in yönettiği "Öteki" tiyatro oyununun biletleri satışta. İstanbul'da Maximum Uniq Hall, Caddebostan Kültür Merkezi, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi ve ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek olan oyun, izleyicilere farklı bir kara komedi deneyimi yaşatacak.