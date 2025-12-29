Emir Benderlioğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Emir Benderlioğlu kimdir? O Ses Türkiye konuğu Emir Benderlioğlu nereli, kaç yaşında?

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Atıf Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncudur.

Hayatı ve Eğitimi

Emir Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimine Heykel bölümünde başlamış, daha sonra Grafik bölümüne geçerek bu bölümden mezun olmuştur. TRT’de tanıtım koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Dedesi, dört yıl boyunca Ankara Belediye Başkanlığı yapmış olan Âtıf Benderlioğlu’dur.

Kariyerinin Başlangıcı

Ankara’da yönetmen Alper Çağlar ile tanışan Emir Benderlioğlu, daha sonra Çağlar’ın yönetmenliğini yaptığı Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II ve Börü projelerinde yer aldı. Camgöz dışında bu yapımlarda başrolde oynadı. Bu filmlerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, Harika Uygur casting ajansına kaydolduktan sonra İstanbul’a yerleşti.

Sinema ve Televizyon Kariyeri

Emir Benderlioğlu, Âdem’in Trenleri filminde Bekir karakterini canlandırdı. Ardından Sessiz Fırtına dizisinde İbrahim rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2008 yılında Medyapım imzalı Dedektif Biraderler dizisinde başrol olarak Savaş karakterini oynadı.

2008–2010 yılları arasında Kavak Yelleri dizisinde Burak Elibol karakteriyle yer aldı. Aynı dönemde TRT 1’de yayımlanan Ayrılık dizisinde Eytan karakterini canlandırdı.

2010 yılında FOX’ta yayımlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol Çetin Erdoğan karakterini oynadı. Aynı yıl vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde filminde Dumrul rolüyle sinemada yer aldı.

Öne Çıkan Projeleri

2016–2017 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp karakterini canlandırdı.

2018 yılında Star TV’de yayımlanan mini dizi Börü ve ardından vizyona giren Börü filminde Turan Kara rolüne hayat verdi.

2019–2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2021–2022 yıllarında TRT 1’de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Pîrî Reis’i canlandırdı.

BluTV’de yayımlanan Börü 2039 dizisinde de Turan Kara karakterini sürdürdü.

Özel Hayatı

Emir Benderlioğlu, 2 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.

Son Dönem Çalışmaları

2023–2024 yıllarında Teşkilat dizisinde Anton karakteriyle yer aldı.

2025 yılında Deha dizisinde Celal Ulaca (Kuduz) karakterini canlandırdı. Aynı yıl Can Borcu dizisinde Polis Oğuz rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Filmografisi

Sinema

4 Saat (2004)

Kabakurgu (2005)

Âdem’in Trenleri (2006)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2010)

Hop Dedik – Deli Dumrul (2011)

Panzehir (2014)

Dağ II (2016)

Börü (2018)

Aman Reis Duymasın (2019)

Şuursuz Aşk (2019)

Hep Yek 5 (2022)

Geçmişin Kokusu (2025)

Televizyon ve Dijital

Sessiz Fırtına

Dedektif Biraderler

Kavak Yelleri

Ayrılık

Keskin Bıçak

Yer Gök Aşk

Arka Sokaklar

Börü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

Börü 2039

Tuzak

Teşkilat

Yalan

Deha

Can Borcu

Gassal

Yeraltı