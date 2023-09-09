Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 09.09.2023 - 09:24

Şarkıcı Emir Can İğrek Bursa’da konser verdi.

Konserde ‘Ali Cabbar’ şarkısına yönelik açıklamada bulunan İğrek, şu ifadeleri kullandı:

“Dün Trabzonspor’unda kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısı.”