Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı

Sahne alan Emir Can İğrek, ‘Ali Cabbar’ şarkısını seslendirmeden önce yaptığı açıklamada, "Dün Trabzonspor’un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı, sosyal medya böyle bir şey" dedi.

İHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:24
Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı
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Şarkıcı Emir Can İğrek Bursa’da konser verdi.

Konserde ‘Ali Cabbar’ şarkısına yönelik açıklamada bulunan İğrek, şu ifadeleri kullandı: 

“Dün Trabzonspor’unda kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısı.”


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Emir Can İğrek Ali Cabbar konser

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