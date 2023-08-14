Temmuz ayında en çok dinlenen şarkı 'Ali Cabbar' oldu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:22

Müzik platformu fizy, Temmuz ayının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Verilere bakıldığında ilk sırada 'Ali Cabbar' şarkısıyla Emir Can İğrek yer aldı.

Platformun Temmuz ayı verilerine göre Semincenk’in ‘Pişman Değilim’ şarkısı tüm listelerde ikinci sırada yer aldı. En çok şarkı dinleyen şehirler sıralamasında ise İstanbul ilk sırayı alırken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli takip etti.

POP, RAP, ARABESK RAP MÜZİKLERİ ÖNE ÇIKTI

Platformda en çok ‘Pop’, ‘Rap’, ‘Arabesk Rap’, ‘Arabesk’ türünde müzikler dinlendi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında ‘Yaz Hitleri 2023’, ‘TREND’, ‘fizy Pop’, ‘Semicenk En İyiler’, ‘Popabesk’ ve ‘En İyi Düetler’ öne çıktı.