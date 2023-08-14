Temmuz ayında en çok dinlenen şarkı 'Ali Cabbar' oldu
Dijital müzik platformu fizy, Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre platformda en çok dinlenen şarkıcı Emir Can İğrek olurken en çok dinlenen ve beğenilen şarkı ise aynı şarkıcıya ait ‘Ali Cabbar’ oldu. En çok aratılan şarkıcı listesinde ise Sefo ilk sırada yer aldı.
Müzik platformu fizy, Temmuz ayının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Verilere bakıldığında ilk sırada 'Ali Cabbar' şarkısıyla Emir Can İğrek yer aldı.
Platformun Temmuz ayı verilerine göre Semincenk’in ‘Pişman Değilim’ şarkısı tüm listelerde ikinci sırada yer aldı. En çok şarkı dinleyen şehirler sıralamasında ise İstanbul ilk sırayı alırken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli takip etti.
POP, RAP, ARABESK RAP MÜZİKLERİ ÖNE ÇIKTI
Platformda en çok ‘Pop’, ‘Rap’, ‘Arabesk Rap’, ‘Arabesk’ türünde müzikler dinlendi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında ‘Yaz Hitleri 2023’, ‘TREND’, ‘fizy Pop’, ‘Semicenk En İyiler’, ‘Popabesk’ ve ‘En İyi Düetler’ öne çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Sağanak ve fırtına geliyor!