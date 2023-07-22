Emir Can İğrek'ten 'Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddialarına yanıt

Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:57

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:57

Müzisyen Emir Can İğrek'in popüler olan şarkısı 'Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddia edildi.

Emir Can İğrek, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

"ŞARKIM ÇALINTI DEĞİL"

İğrek, bir Twitter kullanıcısına cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili zian. heyecanını anlıyorum ama şarkım çalıntı değil. türkü formunda olduğu için birçok şarkının ara melodileri benzerlik hissi yaratabilir. bir filmin giriş müziğinden bir şarkı çıkardığımı düşünmeni de iyi niyetli bulamadım.

"BİLGİLERİN YANLIŞ"

Ayrıca "şarkıdan bağımsız olan bir hikayesi var" diye de ben uydurmadım. şarkı internette mim olunca insanlar bu şekilde videolar çekti. beni sebepsiz sevmemen konusuna bir şey diyemeyeceğim canın sağ olsun. fakat tespitlerin isabetsiz, bilgilerin yanlış."