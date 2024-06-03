Emlak şirketinden koruma istediği talep edilmişti: Yalın'dan iddialara yalanlama
Ünlü şarkıcı Yalın, Atina'dan ev baktığı baktığı ve emlak şirketinden koruma istediğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla özel konser veren Yalın, kısa bir tatil için Yunanistan'a gitti.
Ünlü şarkıcının, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev almak için anlaştığı bir emlak şirketinden koruma talep ettiği iddia edildi.
Söz konusu iddiada Yalın'ın hayranlarının ilgisinden bunalmamak için güvenlik talebinde bulunduğu belirtildi.
Yalın'dan bu iddiaya yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, "Atina'da olduğum doğrudur. Ev baktığım ve koruma tuttuğum ise doğru değildir. İki günlük kısa bir tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Şehri yürüyerek geziyor ve taksi kullanıyorum" dedi.
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