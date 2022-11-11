TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil yalınayak halde görüntülendi

11 Kasım 2022 Cuma, 17:18

Sağlık sorunlarından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda TikTok hesabı açarak videolar yayımlamaya başladı.

Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil'in, Kadıköy'deki anları sosyal medyada gündem oldu.

YALINAYAK MERDİVENDE OTURDU

Geçen günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalınayak sokağa çıktı. Erbil'in çıplak ayaklarıyla merdivende oturduğu anlar Magazin Burada tarafından görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumunu yaptı.