TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil yalınayak halde görüntülendi
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu ileri sürüldü.
Sağlık sorunlarından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda TikTok hesabı açarak videolar yayımlamaya başladı.
Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil'in, Kadıköy'deki anları sosyal medyada gündem oldu.
YALINAYAK MERDİVENDE OTURDU
Geçen günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalınayak sokağa çıktı. Erbil'in çıplak ayaklarıyla merdivende oturduğu anlar Magazin Burada tarafından görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumunu yaptı.
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