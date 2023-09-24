Emre Aydın'ın paylaşımı gündem oldu: 'Ben Türk'üm bir sakıncası yoksa'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:39

Güncelleme: 24.09.2023 - 07:39

İktidara yakın 'gazeteci' ve yazarlar Türkçe ve Arapça "Biz bir milletiz" başlığıyla bir video yayımladı. Gerçek Hayat dergisi hesabından yayımlanan videoda "Bu çağrıya kulak verin" denilerek, Arap dünyasına seslenildi.

Videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, Türkiye'de bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söyledi.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler, "Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığı" görüşünü savundu. "Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

X’ten paylaşılan videoda ilk olarak gazeteci Esra Elönü görüldü. Arapça konuşan Elönü, “Türk milletinden yeryüzündeki bütün Müslümanlara selam olsun” dedi.

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"BİZ BİR MİLLETİZ"

Türk gazetecilerden İslam alemine çağrı pic.twitter.com/B3UbbhnLjD — Gerçek Hayat Dergisi (@Gercek_Hayat) September 22, 2023

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Elönü daha önce “Bana kimliğim sorulduğunda asla ‘Türk’üm’ demem” çıkışı ile gündeme gelmişti.

2012'de Habertürk'teki tartışma programında konuşan Elönü şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Sen kimsin?' sorusuna asla ‘Türk’üm’ diyerek cevap vermedim, vermem de. Asıl milliyetçiliğin, ırkçılığın bu kimlik öne çıkarıldığı zaman yapıldığını düşünüyorum. Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben Türk olmakta, Türklükte gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum, insanlar etnik kökenlerinden neden gurur duysunlar ki?"

EMRE AYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya, Gerçek Hayat dergisi hesabından yayımlanan videoyu konuşmaya devam ederken; ünlü şarkıcı Emre Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Ben Türk'üm bir sakıncası yoksa' sözlerini kullandı.

Aydın'ın bu paylaşımı, 5 bine yakın alıntı, 30 bine yakın favorilenme ve 3 milyona yakın görüntülenme aldı.