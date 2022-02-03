Emre Karayel'in acı günü
Beş gün önce baba olan oğlu Can’ı kollarına alan Emre Karayel’in babası yaşamını yitirdi.
Emre Karayel 5 gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.
Acı haberi, Emre Karayel sosyal medya hesabından duyurdu.
Babasının bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
“Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun."
Diğer ünlü oyuncular ise Emre Karayel'e başsağlığı diledi.
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