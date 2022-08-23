En çok değiştirilen isimler belli oldu

23 Ağustos 2022 Salı, 12:10

Sadece bir defa olmak şartıyla mahkeme kararı aranmaksızın, 2017 yılında yapılan düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilmesine imkân tanınmıştı.

Sabah’ın haberine göre, 2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

TOPLAM 433 BİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen yurttaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Düzenleme ile en çok “Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" gibi soyadları değiştirildi.

Yurttaşlar tarafından en çok değiştirilen isimler ise “Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet” gibi isimler oldu. Mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından hatalı isimlerin değişimi sağlandı.

İLK SIRA İSTANBUL’DA

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’da 80 bine yakın isim ve soyisim değişikliği yapılırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Bursa takip etti.

ARTIK E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022’ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.