‘En çok devleti güldürüyormuşum’ dedi: Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:46

Güncelleme: 29.10.2024 - 19:46

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, dijital platform olan Exxen'de yayınlanan ve komedi programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi. Bu miktar Kaya'nın ortalama 70 ile 80 milyon TL arasında bir kazancı olduğunu gösteriyor.

"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"

"Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum." diyen Kaya, ödediği vergi miktarını tiye aldı. Kaya, geçen yıl 30 milyon liraya yakın vergi verdiğini söyledi ve "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

Ödediği vergi, geçen yıl Kaya'nın basit bir hesapla yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.