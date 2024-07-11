Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:08

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:08

Komedyen Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisini bitirdikten sonra magazin gündemine oturan Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaparak adından söz ettirdi.

Dün bir kır düğünüyle nikah masasına oturan San, dantel detaylı bir gelinlik giydi. Birçok projede yer alan San'ı Güldür Güldür oyuncularından Onur Buldu, Aylin Kontante, Alper Kul ve Uğur Bilgin gibi isimler de yalnız bırakmadı.

