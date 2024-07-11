Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Hasan Can Kaya ile yaşadığı uzun dönem ilişkiyle tanınan yönetmen Sultan San, evlendi. Aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yapan San'ı Güldür Güldür Show ekibi de yalnız bırakmadı. Sultan San isteme, kahve ve nişan faslını sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:08
Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
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Komedyen Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisini bitirdikten sonra magazin gündemine oturan Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaparak adından söz ettirdi.

Dün bir kır düğünüyle nikah masasına oturan San, dantel detaylı bir gelinlik giydi. Birçok projede yer alan San'ı Güldür Güldür oyuncularından Onur Buldu, Aylin Kontante, Alper Kul ve Uğur Bilgin gibi isimler de yalnız bırakmadı.


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