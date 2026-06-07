En sağlıklı bitkisel süt hangisi? Yulaf, soya, badem ve bezelye sütünün faydaları ile bilinmeyen zararları

Beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde, bitki bazlı süt alternatifleri artık sadece veganların değil, sağlıklı yaşamı benimseyenlerin ve süt alerjisi (laktoz intoleransı) olanların da bir numaralı tercihi haline geldi. Ancak market raflarında yulaftan soyaya, bademden bezelyeye kadar uzanan onlarca çeşit arasında doğru seçimi yapmak sanıldığı kadar kolay değil.

The Vegan Chef School’un şefi ve kurucusu Day Radley, bu konuda tüketicileri uyararak, "Aynı temel malzemeyi kullansalar bile markalar arasında büyük farklar olabilir. Etiket okumak bu işin anahtarı" diyor.

Uluslararası gıda bilimcileri ve beslenme uzmanlarının analizleriyle hazırlanan rehber, hangi bitkisel sütün neye iyi geldiğini gözler önüne seriyor:

Protein açısından en iyisi: Soya veya bezelye

Kahve için en iyisi: Yulaf

İklim etkisi açısından en iyisi: Soya, yulaf veya bezelye

En düşük kalorili: Badem

Beş yaşından küçükler için kaçınılması gereken: Pirinç

ETİKETTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hayvansal inek sütünün çok güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı olduğunu hatırlatan Beslenme Uzmanı Charlotte Radcliffe, bitkisel süt tercih edenlerin vücutlarında besin eksikliği oluşmaması için kalsiyum, B12 vitamini ve iyot ile zenginleştirilmiş ürünleri satın almalarını öneriyor. Radcliffe, "İnek sütüne besin değeri açısından en yakın alternatifi arıyorsanız kesinlikle soya ve bezelye versiyonlarına yönelmelisiniz" ifadelerini kullanıyor.

"ULTRA İŞLENMİŞ" OLMALARI BİR SORUN MU?

Birçok tüketicinin kafasını kurcalayan "Bitkisel sütler yapay veya işlenmiş gıda mı?" sorusuna Leeds Üniversitesi Gıda Bilimi ve Beslenme Fakültesi’nden Prof. Janet Cade açıklık getirdi. Piyasadaki bitki bazlı sütlerin %90'ından fazlasının aroma, stabilizatör veya koruyucu içerdiği için "ultra işlenmiş gıda" sınıfına girdiğini belirten Cade, bunun sağlık açısından bir sorun teşkil etmediğini, aksine inek sütü dokusunu yakalamak ve raf ömrünü uzatmak için gerekli olduğunu vurguladı.

POPÜLER BİTKİSEL SÜTLERİN YOL HARİTASI

1. Soya Sütü: En Güçlü Protein Deposu

Besin değeri açısından inek sütüne en net alternatiftir. Doymuş yağ oranı düşük, sağlıklı doymamış yağ oranı yüksektir. Soyanın Amazon ormanlarına zarar verdiği yönündeki iddialara değinen uzmanlar, küresel soya üretiminin %77'sinin hayvan yemi olarak kullanıldığını, insanların tükettiği süt gibi gıdaların ise sadece %7'lik paya sahip olduğunu belirtiyor.

2. Yulaf Sütü: Kahve Severlerin Favorisi

Yüksek kremsi yapısıyla baristaların vazgeçilmezidir. Ancak protein açısından zayıftır ve yulafın parçalanmasıyla açığa çıkan "serbest şeker" oranı nedeniyle kalorisi diğerlerine göre daha yüksektir. Çevresel ayak izi (su ve toprak kullanımı) ise oldukça düşüktür.

3. Badem Sütü: Düşük Kalori İsteyenlere

Kilo kontrolü yapanlar için idealdir çünkü kalorisi ve doymuş yağ oranı oldukça düşüktür. Ancak protein açısından zayıf kalır. İklim krizi açısından bakıldığında badem ağaçları yetiştirilirken diğer yemişlere oranla aşırı miktarda su tüketmektedir.

4. Pirinç Sütü: 5 Yaş Altına Büyük Tehlike!

Çok ince ve tatlı bir yapısı vardır. Protein oranı düşüktür. Uzmanlar, pirinç bitkisinin doğadaki arseniği diğer tahıllara göre çok daha fazla emmesi nedeniyle pirinç sütünün 5 yaşından küçük çocuklara kesinlikle verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca pirinç, su tüketimi ve sera gazı salınımı en yüksek bitkisel alternatiftir.

5. Bezelye Sütü: Alerjisi Olanlara Mucize Çözüm

Sarı bezelye proteininden üretilir. İnek sütüyle aynı oranda protein barındırır. Özellikle soya alerjisi olanlar için muazzam bir alternatiftir. Hem su ihtiyacının az olması hem de en düşük sera gazı emisyonuna sahip olmasıyla doğa için en temiz seçenektir.