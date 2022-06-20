20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:35

Genç bir anne olan Victoria'nın, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışmasını konu alan En Uzun Gece filmi, izleyicilerin beğenisini kazandı. En Uzun Gece filmi konusu nedir? En Uzun Gece oyuncuları kimler?

EN UZUN GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli engelli polis Damon (Morgan Freeman), eski bir uyuşturucu kuryesi ve bekçisi olan Victoria'yı (Ruby Rose), kızını rehin alarak tek bir gece boyunca şehir etrafında çanta dolusu para toplamaya zorlar. Gece ilerledikçe Victoria, yaptığı her durak noktasında geçmişinden gelen çeşitli düşmanların ona saldırdığını öğrenir. Bu arada, bir polis Damon'ın evine girer ama Damon onu öldürür.

Son durağında Victoria yakalanır ve yozlaşmış Valinin evine götürülür. Vali, Damon'ı devirmek için Victoria'dan yardım ister, ancak Victoria reddeder ve onun yerine Vali'yi öldürür.

Sonunda Damon'ın evine dönen Victoria, kızıyla tekrar bir araya gelir. Sonra Damon, Victoria'nın topladığı paraya ihtiyacı olmadığını açıklar; bunun yerine, bu gece Victoria'nın tüm düşmanlarını yozlaşmış Vali ile birlikte ortadan kaldırma, böylece şehri suç ve yolsuzluktan temizleme planının bir parçasıydı.

Şafak sökerken Damon, Vali için çalışan tüm yozlaşmış polisleri evine çeker ve onlarla birlikte kendini de havaya uçurur. Bu arada, Victoria ve kızı güvenli bir şekilde kaçarlar.

OYUNCULAR

* Ruby Rose

* Morgan Freeman

* Nick Vallelonga

* Miles Doleac

* Patrick Muldoon

* Joel Michaely

* Juju Journey Brener

* Julie Lott

* Ekaterina Baker

* Hannah Stocking