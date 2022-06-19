Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimler?

19 Haziran 2022 Pazar, 17:43

Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler sinema filmi serisinin 2005 yapımı ilk filmi. Filmin kadrosunun büyük bir kısmını, Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminde oynayan oyuncular oluşturmuştur. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil'in hikâyelerinin anlatıldığı Maskeli Beşler İntikam Peşinde'nin gördüğü ilgiden sonra, filmin yapımcı şirketleri Arzu Film ve Fida Film, filmi bir seri hâlinde devam ettirme kararı almışlardır. Bu kararın ardından 8 Ocak 2007'de Maskeli Beşler: Irak ve 7 Ocak 2008'de Maskeli Beşler: Kıbrıs filmleri, seri olarak vizyona girmiştir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU NEDİR?

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin’dir.

OYUNCULAR

* Şafak Sezer

* Memet Ali Alabora

* Peker Açıkalın

* Cengiz Küçükayvaz

* Melih Ekener

* Ceyhun Yılmaz

* Dost Elver

* Sümer Tilmaç

* Nejat Birecik