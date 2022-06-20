20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:22

Kara Bela, yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın gerçekleştirdiği 2. sinema filmidir. 18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela filmi, halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi. Kara Bela filmi konusu nedir? Kara Bela oyuncuları kimler?

2015 yapımı komedi filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşmışlardır. Filmde diğer rollerde Cihan Ercan, Berat Yenilmez, Tarık Ünlüoğlu, Hasibe Eren, İştar Gökseven, Erdal Tosun, Hakan Salınmış, Sadi Celil Cengiz, Benian Dönmez ve Seda Telciler yer alırken, Zihni Göktay ve Zerrin Sümer de konuk oyuncu olarak rol almışlardır. Yapımcılığını Aksak'ın ilk sinema filmi Bana Masal Anlatma filminde olduğu gibi BKM Film'in yaptığı film, 18 Eylül 2015'te gösterime girdi.

Filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep’te yapıldı. Filmin tanıtımı için söz ve müziği Seda Bakan'ın müzisyen eşi Ali Erel’e ait olan Kara Bela şarkısı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yapıp klip çektiler.

KARA BELA FİLM KONUSU

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCU KADROSU

* Cengiz Bozkurt

* Seda Bakan

* Erkan Kolçak

* Cihan Ercan

* Tarık Ünlüoğlu

* Berat Yenilmez

* Hasibe Eren

* İştar Gökseven

* Erdal Tosun

* Hakan Salınmış

* Sadi Celil Cengiz

* Benian Dönmez

* Seda Telciler

* Zihni Göktay

* Zerrin Sümer