Çılgın Joe filmi konusu nedir? Çılgın Joe filmi oyuncuları kimler?
Çılgın Joe filmi, bu akşam 21:45'te Show TV'de izleyiciyle buluşacak.
Çılgın Joe (ya da özgün ismiyle Hummingbird), başrolünde Jason Statham'ın bulunduğu, Steven Knight'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 2013 yapımı aksiyon ve dram türündeki film. Çılgın Joe filmi konusu nedir? Çılgın Joe filmi oyuncuları kimler?
ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Afganistan'da yaşadıklarından sonra kendisini Londra sokaklarında bulan Joey Jones bu travmatik geçmişinden uzaklaşmaya ve beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Bir çeteden kaçtığı esnasında Covent Garden'daki varlıklı bir adamın apartmanına sığınıp bu adamın kimliğini edinir. Artık hayat onun için daha kolaydır, her şey yolunda gider. Ta ki hamile olan kız arkadaşı ölü bulunana kadar. Joey Jones artık bu cinayeti çözecek, zorlu bir intikam mücadelesine girişecektir.
Senaryo yazarı kimliğiyle tanıdığımız Steven Knight'ın ilk yönetmenlik denemesi olan filmin başrollerinde Jason Statham, Lee Asquith-Coe ve Benedict Wong bulunuyor.
OYUNCULAR
* Jason Statham (Joseph Smith/Joey Jones, eski asker)
* Agata Buzek (Rahibe Cristina, genç bir rahibe)
* Christian Brassington (Max Forrester, bir katil)
* Vicky McClure (Dawn)
* Benedict Wong (Mr Choy)
* Ger Ryan (Başrahibe)
* Victoria Bewick (Isabel)
* Sang Lui (Tony)
* Lillie Buttery (Cristina'nın gençliği)
* Youssef Kerkour (Bouzanis)
* Danny Webb (Damon)
* Dai Bradley (Billy)
* Bruce Wang (Tim)
* Siobhan Hewlett (Tracey)
* Steven Beard (Karl)
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