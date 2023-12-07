Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:21

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:21

Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıklarının yazıldığı tutanaktaki ifadeler gündem odlu. Peki, Ender Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ender Saraç'ın eşi kim? Ender Saraç'ın kaç çocuğu var?

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Dr. Ender Saraç Mehmet Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi.

Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında sayısız ödül almış olan “Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler” programını yaptı. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenme, doğal tıp yöntemleri, antiaging ve wellness üzerine sadece Türkiye’ye değil pek çok ülkeye de televizyon aracılığı ile bilgi vermektedir. Programı defalarca “Yılın En İyi Sağlık Programı” seçilmiştir. - 14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Kitapları milyonlarca satmış ve haftalarca bestseller olmuştur. - Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir.

ENDER SARAÇ'IN EŞİ BENAN SARAÇ KİMDİR?

Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı. Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Ailesi MNG Kargo kurucularından olup, kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans, satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu.

OĞLUNA İSTİSMAR İDDİASI

Ünlü Doktor Ender Saraç'ın oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıklarının yazıldığı tutanakta çirkin ifadeler yer alırken, Saraç ise ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi.