'Enerci' şarkısı Spotify'dan kaldırıldı
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın temmuzdan bu yana yaklaşık 96 milyon kişinin dinlediği 'Enerci' şarkısı, Spotify'dan kaldırıldı.
Çevrimiçi müzik pazarının lider şirketlerinden Spotify; 96 milyon kişinin dinlediği, aylarca hitlerden düşmeyen, TikTok'ta akımlara öncü olan 'Enerci' şarkısını yayından kaldırdı.
Şarkının dinlenebileceği tek platformun, Dilan Polat'ın YouTube kanalı olduğu öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.
Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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