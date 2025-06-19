'Entel Feridun' skeci nedeniyle Kızgır kardeşler yeniden ifade verdi

YouTube’da “Deep Turkish Web” adıyla tanınan Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, geçmişte birçok kez ifadeye çağrılmıştı.

Avukatları Emir Gürbüz’ün aktardığına göre, ikili bugün bir kez daha ifade verdi.

Kızgır kardeşlerin ifadeye çağrılma nedeni ise 6 yıl önce çektikleri ve internet tarihinde bir ‘meme’ hâline gelen Entel Feridun skeci oldu.

Deep Turkish Web’in YouTube kanalında yayınladığı ve döneminde büyük ilgi gören skeç, içerdiği replikler ve mizahi diliyle sosyal medyada sıkça paylaşılan içeriklerden biri hâline gelmişti. Son günlerde tekrar gündeme gelen video, ilgili mercilerin dikkatini çekti.

Avukat Emir Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızgır kardeşlerin söz konusu video nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.



