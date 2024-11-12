Entübe edildi: 'Ankaralı Turgut' hakkında yeni gelişme!

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Entübe edildi: 'Ankaralı Turgut' hakkında yeni gelişme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 18:00

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Habertürk’ün aktardığına göre, Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlamayamdı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ankaralı Turgut #kanser #entübe

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